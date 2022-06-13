Норильск отпраздновал День России

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- 10 июня в 13:05На финансирование ремонтов в сфере ЖКХ добавят около 70 миллионов рублей
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- 10 июня в 11:22Финансирование программы ремонтов муниципальных объектов вновь увеличат
- 10 июня в 10:31В НТЭК анонсировали дату отключения отопления в Норильске
- 10 июня в 09:39Производимого асфальта на все запланированные работы не хватит
- 9 июня в 18:10Норильчанам разъяснили, что такое государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства - ГИС ЖКХ
- 9 июня в 17:1812 июня Музей Норильска проводит День открытых дверей
- 9 июня в 16:2912 июня во всех отделениях «Почты России» станет выходным днём
- 9 июня в 16:01Норильчан приглашают на личный приём к вице-спикеру краевого Законодательного собрания
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