Норильских ветеранов поздравили с наступающим праздником Великой Победы

- 7 мая в 16:10Солнце — энергия жизни
- 7 мая в 14:10Вас приглашает Таймыр
- 6 мая в 19:00С 1 июля в силу вступают новые правила назначения инвалидности
- 6 мая в 17:03Красноярский филармонический русский оркестр сыграет для жителей Норильска и Дудинки
- 6 мая в 16:14Норильчанам напоминают, какие предметы запрещено брать на мероприятия, посвящённые празднованию Дня Победы
- 6 мая в 15:17Хорошая привычка
- 6 мая в 14:20В рамках акции «Я помню. Я горжусь. Служу России!» норильские полицейские передали в музей школы № 41 ценнейшую находку
- 6 мая в 12:34Регионы России помогут восстановить инфраструктуру Мариуполя
- 6 мая в 12:30Заповедники Таймыра знакомят жителей Кайеркана с удивительным миром камней
- 6 мая в 11:17Юных жителей края приглашают принять участие в мероприятиях, посвящённых Международному дню детского телефона доверия
- 6 мая в 10:22Открыт приём заявок на премию «Жить вместе — 2022»
- 5 мая в 18:08Агентство развития Норильска организует мастер-класс на тему «Резидентство АЗРФ — возможности и сложности»
- 5 мая в 17:10На Таймыре расследуют уголовное дело о двух эпизодах кражи рыбы из коптильни
- 5 мая в 16:12Для школьников Талнаха провели экскурсию в музее боевой славы
- 5 мая в 15:08Молодые инноваторы Красноярья могут получить 500 тысяч рублей на реализацию инициатив
- 5 мая в 14:15Четверо юных норильчан удостоены стипендий фонда «Новые имена»
- 5 мая в 13:22Трое норильчан лишились денег, попавшись на удочку аферистки
- 5 мая в 12:37Проект норильской школьницы вошёл в шорт-лист XII Международного фестиваля социальной рекламы и коммуникаций LIME
- 5 мая в 11:4928 экскурсоводов и проводников Таймыра подтвердили свою квалификацию
- 5 мая в 11:00В Красноярском крае пройдёт Международный музыкальный фестиваль под художественным руководством Юрия Башмета
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