МАУ ИЦ «Норильские новости»

Норильских ветеранов поздравили с наступающим праздником Великой Победы

Норильских ветеранов поздравили с наступающим праздником Великой Победы

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Норильских ветеранов поздравили с наступающим праздником Великой Победы

Мероприятия прошли в рамках Всероссийской патриотической акции «Парад у дома ветерана» .

Видео Евгений Стренадко
8 мая в 17:09 220
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