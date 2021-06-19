Обращение главы города Дмитрия Карасева к норильчанам

Эпидемиологи страны снова фиксируют высокий прирост заражения новой коронавирусной инфекцией. К сожалению, третья волна ковида может начаться и в Норильске. С каждым днём количество заболевших коронавирусом увеличивается. Глава города Дмитрий Карасев призывает норильчан не забывать о необходимых профилактических мерах — носить маски в общественных местах и транспорте, обрабатывать руки санитайзером. А самое главное — поставить прививку от COVID-19.