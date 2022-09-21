Обращение Президента Российской Федерации 21 сентября 2022

Владимир Путин заявил о частичной мобилизации в РФ: «Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил, имеет определенные военно-учётные специальности и соответствующий опыт».