Одного из пассажиров, следовавшего рейсом Уфа — Норильск, оштрафовали за курение на борту самолёта

Сотрудники транспортной полиции, прибыв на борт, установили, что 50-летний уроженец Республики Башкортостан во время полёта, находясь в бизнес-классе, курил табачное изделие.

В отношении нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.24 КоАП РФ (нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах), а также протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 6 статьи 11.17 КоАП РФ (невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна).

Транспортная полиция напоминает, что запрет курения на борту воздушного судна – необходимое требование для обеспечения безопасности полётов. В случае невыполнения установленных правил поведения в самолёте авиакомпания может отказать пассажиру в дальнейшей перевозке, а нарушитель будет обязан возместить возможный ущерб и убытки транспортной компании.