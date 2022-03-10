Отчёт о работе администрации за 2021 год принят на очередной сессии горсовета

Реновация города

Ключевой темой отчёта главы стало подписание в феврале прошлого года четырёхстороннего соглашения между Министерством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, правительством Красноярского края, городом и «Норникелем». Результатом данного сотрудничества стал комплексный план социально-экономического развития территории до 2035 года. Документ был создан на основе пожеланий горожан, проработанных в том числе на стратегической сессии «Норильск 2035: Трансформация» в апреле 2021 года.

В конце года комплексный план утвердили в правительстве страны, а об итогах мероприятий, проведённых на всех этапах подготовки документа, Дмитрий Карасев доложил на заседании Совета Федерации.

В части реновации города был проделан большой объём работы, связанный с проектно-сметной документацией, изысканиями и оформлением земельных участков. Так, была собрана конкурсная документация на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по четырём среднеэтажным домам: двум в Центральном районе и двум в Талнахе. По двум девятиэтажным домам в Центральном районе выдано разрешение на строительство и определён генеральный подрядчик.

Изыскания проведены по реконструкции трёх сталинок, в результате чего было принято решение о сносе и повторном строительстве этих зданий. Данные меры позволят сохранить исторический облик города. Параллельно продолжается расселение жильцов из 11 аварийных домов. Шесть из них уже расселены и готовы к демонтажу.

Основным местом застройки в рамках реновации определён Оганер. Здесь планируется комплексное развитие территории площадью более 11 гектаров. В течение минувшего года было создано техзадание на проектирование в жилом образовании школы на 1100 мест и детского сада на 270 мест. Разработано и согласовано с краевым минздравом медико-техническое задание на строительство поликлиники мощностью — 1000 посещений в смену.

Также в рамках комплексного плана начался капремонт здания Комплексного центра социального обслуживания населения «Норильский». На конец 2021 года было выполнено 40% от общего объёма запланированных работ.

Модернизация коснулась и инженерной инфраструктуры. В частности, был проведён ремонт коллекторов.

Знаковым событием в рамках реализации комплексного плана стало открытие нового пожарного депо в Оганере. Объект был передан в безвозмездное пользование ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Экология

Внушительных результатов за минувший год удалось добиться в улучшении экологии в городе. Было полностью ликвидировано 10 свалок на площади в 18 гектаров, с которой вывезено 34 тысячи тонн отходов. Обустроена 31 площадка накопления отходов потребления, вывезено 68 единиц брошенного автотранспорта.

В рамках программы по озеленению Норильска в город завезли грунт и высадили цветы. Началась разработка комплексной концепции озеленения территории.

В прошлом году прорабатывался вопрос обустройства в Норильске муниципального приюта для животных. Работа продолжится и в нынешнем. До её окончания город заключил контракт на отлов и содержание бездомных животных. По итогам 2021-го было отловлено 400 особей.

Транспортная сфера

В Большом Норильске было установлено восемь тёплых остановок, отремонтировано 13 км автодорог, более 15 кв. м тротуаров и бортовых камней, почти 80 тысяч кв. м дворовых территорий. На Ленинском проспекте обновлены опоры наружного освещения и праздничная иллюминация. Важным событием является возобновление движения по улице Октябрьской после реконструкции объездной автомобильной дороги и организация парковки возле городской больницы № 1.

Кадровый вопрос

Для привлечения водителей автобусов НПОПАТ Дмитрий Карасев принял решение увеличить заработную плату работникам предприятия более чем на 30%.

Благодаря поддержке местного бизнеса в ситуации с безработицей наблюдалось снижение показателей до рекордно низких. К декабрю в городе было представлено 7,5 тысячи вакансий, а соискателей было всего 300.

Активно реализовывалась муниципальная программа по привлечению дефицитных специалистов. По итогам 2021 года в город было приглашено более 60 специалистов. Помимо этого, для медицинских работников, приезжающих в Норильск, с 1 января 2022 года был увеличен размер единовременной материальной помощи до двух млн рублей.

Были созданы и новые меры поддержки для студентов 3-5-х курсов красноярского медуниверситета: все желающие теперь могут пройти практику в медицинских учреждениях Норильска, получить компенсацию по оплате дороги и стипендию на время прохождения практики.

Благоустройство Снежногорска

В 2021 году посёлку было уделено особое внимание — обустроены рекреационная зона с альпинарием, газонами, садовыми беседками, малый детский парк развлечений, облагорожены территория храма Сретения Господня и часть городского парка.

Сохранение вечной мерзлоты

Серьёзная работа проводилась в области мерзлотного контроля. Специалистами было разработано семь проектов по сохранению устойчивости зданий перспективного жилищного фонда. В 11 многоквартирных домах такие мероприятия были проведены.

Дети — цветы жизни

Детские сады Норильска посещают 12,5 тысячи детей. Школы — 24,5 тысячи учащихся. В прошлом году 170 выпускников получили аттестаты с отличием и медаль «За особые успехи в учении».

В летний период в выездных оздоровительных лагерях на юге Красноярского и Краснодарского края отдохнули полторы тысячи юных норильчан, а в городских оздоровительных лагерях и военно-патриотическом лагере «Мальчишки Севера» — 1300 норильских ребят. В трудовых отрядах школьников и краевых отрядах старшеклассников были заняты порядка 1000 подростков.

Спортивная жизнь города

В спортивных объектах города занимаются более 70 тысяч человек. Норильские спортсмены по итогам 2021 года завоевали 150 золотых, 120 серебряных и 130 бронзовых медалей различного достоинства, показав тем самым высокие результаты.

Всего в 2021 году норильчанам было присвоено более 1400 спортивных разрядов по 16 видам спорта, в том числе звания мастера и кандидата в мастера спорта России.

Культура

Важными событиями в области культуры стали краевые и всероссийские акции — «Музейная ночь», «Библионочь», «Енисейский экспресс», а также городские мероприятия: фестивали «Северная ягода», «Большой Аргиш», фестиваль под открытым небом «ЭкоНочь» в Талнахе и другие.

Летом 2021 года начался процесс модернизации молодёжных центров во всех районах Норильска. В декабре открылся после ремонта Молодёжный центр на улице Кравца, 22. Обновление коснулось не только помещений. Здесь оборудовали игровые пространства: комнаты для киберспорта, настольных игр и другие зоны для интересного и полезного времяпрепровождения. В дополнение к этому в молодёжные центры были закуплены игровые приставки Sony PlayStation.

Туризм и активный отдых

В Центральном районе Норильска для любителей экстремальных видов спорта открылся новый скейтпарк, оснащённый современным оборудованием.

В рамках развития туризма уклон был сделан на воспитание будущего поколения работников туристической сферы. На базе школы № 28 открылся клуб «Норильск 360», 35 школьников прошли обучение в «Школе юного гида», 20 норильчан — стажировку в Санкт-Петербурге.

Результаты в области социальной политики

За счёт средств местного бюджета материальная помощь оказана более чем восьми тысячам норильчан, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Санаторно-курортное лечение получили почти 900 работников бюджетной сферы, новогодние подарки — более 16 тысяч детей.

В минувшем году были выданы свидетельства о предоставлении социальных выплат для приобретения жилья 325 норильским семьям в рамках программы переселения. В то же время 27 семей приобрели квартиры по программе обеспечения жильём молодых семей.

Также администрация оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям города. В 2021 году было принято решение об увеличении финансирования бюджета городских конкурсов социальных проектов. Оно действует с 1 января.

Национально-культурные объединения города

На постоянной основе ведётся работа и с национально-культурными объединениями. Регулярно проводятся заседания Консультативного совета по делам национальностей при главе города Норильска. Кроме того, уделяется внимание поддержке предпринимательства в рамках федеральных, региональных и муниципальных программ поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Подводя итоги 2021 года, могу отметить, что реализация озвученных мероприятий была бы невозможна без тесного сотрудничества администрации Норильска, горсовета, силовых структур, общественности. Вызовы, которые перед нами сейчас стоят, требуют постоянного внимания, гибкости, чуткого подхода, а иногда и оперативного изменения тех программ, которые мы с вами приняли. Наступивший 2022 год не менее насыщен различными задачами и планами, которые мы вместе с вами обязаны реализовать. При столь тесном взаимодействии, которое удалось наладить в указанный период, я уверен, у нас с вами всё получится», — подчеркнул Дмитрий Карасев.