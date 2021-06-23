Полиция напоминает родителям, что открытые окна представляют опасность для детей

Инспекторы по делам несовершеннолетних призывают родителей со всей ответственностью подойти к безопасности своих чад, ведь одна из распространённых причин детского травматизма и смертности - падение из окон. Естественная любознательность и неспособность осознать угрозу делают детей уязвимыми.

Ситуация особенно обостряется с наступлением тёплых дней. В июне прошлого года в Талнахе погиб трёхлетний ребёнок. Мальчик и его мама были в гостях. Взрослые сидели в одной комнате, а детки играли в прятки в другой. По всей видимости, малыш хотел спрятаться на подоконнике и выпал с высоты в открытое для проветривания окно. Он скончался от полученных травм ещё до прибытия скорой помощи.

Инспекторы по делам несовершеннолетних напоминают: чтобы избежать несчастного случая, необходимо соблюдать меры предосторожности:

- не оставляйте детей без присмотра даже на короткое время, особенно если они играют возле окон и стеклянных дверей;

- не открывайте окна, если в квартире находятся малолетние дети, и помните, что москитные сетки не предотвращают от падения;

- установите специальные запорные устройства или съёмные ручки на окна;

- не ставьте вблизи окон мебель, чтобы ребёнок не мог взобраться по ней на подоконник.

Представляем вашему вниманию видеоролик ГУ МВД России по Красноярскому краю, который заставляет задуматься о детской безопасности. Будьте бдительны! Берегите своих детей!