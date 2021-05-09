Поздравление с Днём Победы Дмитрия Карасева

Дорогие норильчане, уважаемые ветераны, земляки! От всего сердца поздравляю вас с великим праздником – Днем Победы!

9 мая 1945 года – священная дата для всех поколений россиян, ставшая символом беспрецедентного героизма и единения нашего народа, верности Родине. Праздник весны и общей радости, благодаря которому слово «Победа» мы пишем с заглавной буквы, подчеркивая величие подвига советского народа.

Память о Великой Победе живет в наших сердцах и переходит от поколения к поколению. Именно эта память делает нас настоящими гражданами своего Отечества. Вдохновляет к свершениям на благо своего города, региона и своей страны.

Норильск в истории Великой Отечественной войны занимает особое место. Это честь и заслуга наших земляков. Нечеловеческие усилия, благодаря которым посреди вечной мерзлоты Заполярья появился Большой металлургический завод, были отданы во имя Победы.

Уже с 1942 года броня советских танков, укрепленная норильским никелем, предотвращала натиск фашистских боевых машин. И вскоре Красная армия сумела переломить ход войны и перейти в контратаки.

Важно помнить, что не только солдаты и офицеры были причастны к Победе над фашистами. Инженеры и рабочие Норильского комбината в годы войны внесли не менее важный вклад в благополучный исход в самой кровопролитной войне XX века.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла.

Дорогие норильчане! Пусть вам всегда сопутствует удача, а все преграды будут преодолимы. Желаю вам мира, тепла, крепкого здоровья и только мирного неба над головой!

Спасибо за Победу! Мы помним! Мы чтим! Мы гордимся!

С праздником, Норильск. С Днем Победы!

С уважением,

Глава города Норильска Дмитрий Карасев