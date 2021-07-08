Поздравление с Днём семьи, любви и верности от Дмитрия Свиридова

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- 8 июля в 16:30Аварийный дом в Кайеркане решено оперативно расселить
- 8 июля в 14:44Норильчане! Своевременно оплачивайте наём жилого помещения!
- 8 июля в 12:08Агентство развития Норильска проведёт тренинг для предпринимателей
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- 7 июля в 18:10Юрий Захаринский: «Наступило время возродить землячество норильчан юга Красноярского края»
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- 7 июля в 16:26Кадровые проблемы помогут решить дополнительные квоты на целевое обучение
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- 7 июля в 14:44Норильским школьникам рассказали о проявлениях экстремизма и терроризма
- 7 июля в 13:52Властям Норильска и Дудинки продлят полномочия по переселению граждан с Севера
- 7 июля в 13:006 июля стартовал второй этап приёма детей в школы
- 7 июля в 12:09В Красноярском крае расширен перечень случаев, в которых собственники могут не платить взносы на капремонт
- 7 июля в 10:20Второе высшее образование в творческих вузах можно будет получить бесплатно
- 7 июля в 09:30Проект Публичной библиотеки Норильска попал в лонг-лист конкурса «Ревизор — 2021»
- 6 июля в 19:00«Белый мишка» - на Долгом озере
- 6 июля в 17:10К 2024 городу средний размер страховой пенсии составит более 20 тысяч рублей
- 6 июля в 15:37За II квартал 2021 года в управление потребительского рынка и услуг обратились 50 норильчан
- 6 июля в 14:44Более 400 тысяч жителей Красноярского края уже привились первым компонентом вакцины от коронавируса
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