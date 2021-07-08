МАУ ИЦ «Норильские новости»

Поздравление с Днём семьи, любви и верности от Дмитрия Свиридова

Поздравление с Днём семьи, любви и верности от Дмитрия Свиридова

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Поздравление с Днём семьи, любви и верности от Дмитрия Свиридова

Дмитрий Свиридов, председатель краевого Законодательного Собрания, от всей души поздравляет норильчан с Днём любви, семьи и верности.

8 июля в 09:30 250
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