Представители Генеральной прокуратуры РФ совместно с Банком России расскажут норильчанам, как обезопасить свои средства

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- 17 февраля в 18:08Норильские следователи завершили расследование уголовного дела по факту контрабанды анаболиков
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- 17 февраля в 16:15Сегодня норильчане присоединились к сетевой акции «Краеведческий диктант»
- 17 февраля в 15:45С 4 по 6 марта в Норильске пройдёт Х Лаборатория современной драматургии «Полярка»
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- 17 февраля в 12:28Минтруда РФ предлагает продлить упрощённый порядок установления инвалидности до 1 июля
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- 17 февраля в 09:31В Норильск прибудет студенческий десант из Северной Осетии
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- 16 февраля в 13:30Телефоны управления социальной защиты для консультации и записи граждан - 46-14-41, 46-19-82 - возобновили свою работу
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