МАУ ИЦ «Норильские новости»

Представители Генеральной прокуратуры РФ совместно с Банком России расскажут норильчанам, как обезопасить свои средства

Представители Генеральной прокуратуры РФ совместно с Банком России расскажут норильчанам, как обезопасить свои средства

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Представители Генеральной прокуратуры РФ совместно с Банком России расскажут норильчанам, как обезопасить свои средства

Ведомство разработало информационный видеоролик, направленный на развитие правовой грамотности граждан и пропаганду компьютерной гигиены.

18 февраля в 16:38 410
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