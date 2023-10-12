Пытавшийся скрыться нетрезвый водитель задержан

Напомним, 7 октября на автодороге Норильск — Алыкель инспекторов ДПС насторожило поведение водителя автомобиля Renault Lоgan. При помощи сигнальной громкоговорящей установки полицейские потребовали автомобилиста остановиться. Однако он проигнорировал данное требование. Мужчина пытался оторваться от преследователей, нарушая Правила дорожного движения и создавая аварийные ситуации на дороге. В Кайеркане, в районе дома № 22 на ул. Строительной, водитель решил бросить своё авто и попытаться скрыться, но был задержан и доставлен в отдел полиции.

Освидетельствование показало, что мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении мужчины было составлено 12 административных материалов, в том числе по ст. 19.3 КоАП РФ (игнорирование требования об остановке); по ч. 1 ст. 12.12 КоАП (проезд на красный); по ст. 12.37 КоАП РФ (несоблюдение требований страхования); по ст. 12.5 КоАП РФ (управление т/с при наличии неисправностей); по ст. 12.8 КоАП РФ (управление в состоянии опьянения). Общая сумма штрафов составит более 39 тысяч рублей. Правонарушителю также грозит лишение права управления транспортными средствами до 1,5 лет.

В настоящее время по решению мирового суда Норильска водителю назначено наказание в виде семи суток административного ареста.

Автомобиль нарушителя помещён на специализированную стоянку.

Видео: ГУ МВД России по Красноярскому краю