Работник автосервиса угнал машину клиента и сбил на ней пешехода

Как сообщают сотрудники Госавтоинспекции, водитель, увидев машину дорожных полицейских, решил скрыться и устроил погоню в центре города. По горячим следам правоохранителям удалось задержать нарушителя. Результаты освидетельствования на алкоголь составили 0,91 мг/л. При этом мужчину ранее лишили водительских прав за аналогичный проступок в другом регионе.

Также выяснилось, что автомобиль принадлежит другому человеку. Мужчина взял её без спроса у клиента, который оставил машину в автосервисе. В отношении водителя составлен ряд административных материалов, а именно: за управление без водительского удостоверения, непредоставление преимущества пешеходу, оставление места ДТП и не пристёгнутый ремень безопасности. За повторное вождение в нетрезвом виде и угон в отношении нарушителя возбуждено два уголовных дела - по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость» и ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.