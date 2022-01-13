Ради подарка своей избраннице норильчанин ограбил цветочный магазин

Пьяный мужчина, громко ругаясь, зашёл в цветочный магазин якобы за подарком для своей дамы. Он выбрал плюшевого медведя стоимостью шесть тысяч рублей. Когда продавец назвал ему цену игрушки, неадекватный покупатель возмутился, схватил мишку и был таков.

Продавец незамедлительно обратилась в полицию. Оперативники уголовного розыска быстро установили личность похитителя. После кражи он вместе с игрушкой отправился в аэропорт, где его и задержали при попытке покинуть Норильск. Похищенное правоохранители изъяли и вернули в магазин.

В отношение грабителя было возбуждено уголовно дело по ч. 1 ст. 161 «Грабёж». Теперь ему грозит лишение свободы сроком до четырёх лет. Свои действия мужчина объяснил состоянием алкогольного опьянения. Ведётся следствие.