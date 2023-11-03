Росприроднадзор запускает акцию «Новогодняя экоигрушка»

До 1 декабря юные норильчане могут своими руками сделать новогоднее украшение из природных или переработанных материалов, пластика, стекла, бумаги. Премия «Экология – дело каждого» предлагает превратить нерабочие электрические лампочки или сломанные часы в ёлочную игрушку и подарить ненужным вещам вторую жизнь. Это поможет получить не только эстетическое наслаждение, но и избавить мусорные полигоны от огромного объёма вредоносных для почвы отходов.

«Традиция украшать ёлку на Новый год есть в каждой российской семье. И мы придумали акцию, которая может подарить ещё одну замечательную семейную традицию – создавать новогодние украшения своими руками. Эти экологичные игрушки можно будет передавать из поколения в поколение, сохраняя их не только для истории, но и как ценность бережного отношения к природе. Я приглашаю всех участвовать в акции «Новогодняя экоигрушка» – в тёплом семейном кругу проявить немного фантазии и превратить ненужные вещи в дорогие сердцу. Пусть они ежегодно украшают ваш праздник и напоминают, что экология – дело каждого», – отметила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Работы принимаются по адресу: 119017, Москва, улица Большая Ордынка, дом 29, строение 1, «Экоёлка», «до востребования». При желании игрушку можно подписать, указав имя, фамилию автора и его город.

Все поделки, которые пришлют участники акции, украсят самую экологичную ёлку страны. Авторы лучших работ получат призы и подарки.