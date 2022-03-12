МАУ ИЦ «Норильские новости»

С 15 марта за путешествия по России можно вернуть 20% потраченных средств

С 15 марта за путешествия по России можно вернуть 20% потраченных средств

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С 15 марта за путешествия по России можно вернуть 20% потраченных средств

Неважно, живете вы в Тасеево, Ачинске или Норильске, собираетесь в Калининград или Владивосток, программа туристического кэшбэка все равно покроет часть ваших расходов.

Подробности в ролике и на Объясняем.рф.

Видео из открытых источников
12 марта в 14:47 350
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