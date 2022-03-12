С 15 марта за путешествия по России можно вернуть 20% потраченных средств

- 12 марта в 14:44Что будет с пенсиями и пособиями?
- 12 марта в 10:10Арктические вузы получат больше бюджетных мест для подготовки педагогов, врачей и специалистов в сфере туризма
- 11 марта в 19:10Участники кубка Норильска по армрестлингу померились силами
- 11 марта в 19:00Граждане России смогут получить в безвозмездное пользование земельные участки в Арктической зоне
- 11 марта в 18:40Таймырские транспортные полицейские напомнили гражданам о безопасности при совершении покупок через интернет
- 11 марта в 18:30Доживём до рассвета
- 11 марта в 17:33Агентство развития Норильска открывает набор участников на тренинги «Азбука предпринимателя»
- 11 марта в 16:16В России возобновят программу детского туристического кешбэка
- 11 марта в 15:44Туркластер «Арктический» участвует в конкурсе на лучший видеоролик региона России
- 11 марта в 14:46Северяне активно поддерживают инициативу о присвоении Норильску звания «Город трудовой доблести»
- 11 марта в 13:28Чистый газ
- 11 марта в 12:47Юных норильчан приглашают принять участие в Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого»
- 11 марта в 11:54Норильские полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Семья»
- 11 марта в 11:00Оленеводы и рыбаки Таймыра могут бесплатно получить средства связи
- 11 марта в 10:05В населённых пунктах региона будут созданы штабы по обеспечению устойчивости экономики
- 11 марта в 09:15Почта России принимает все международные письма и посылки, кроме тех, что идут на Украину
- 10 марта в 18:10Туристические маршруты по Енисейской Сибири представят на международной выставке «Интурмаркет–2022»
- 10 марта в 17:21Для предпринимателей Красноярья запущены программы льготного кредитования
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