МАУ ИЦ «Норильские новости»

Санкции не повлияют на поставки медоборудования в больницы Красноярского края

Санкции не повлияют на поставки медоборудования в больницы Красноярского края

Главная / Видеорепортажи / Общество

Санкции не повлияют на поставки медоборудования в больницы Красноярского края

Ситуация стабильна по всей стране. Почему? Расскажет известный врач-хирург.

4 апреля в 12:58 1880
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Другие видео