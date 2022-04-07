Сегодня исполняется восемь лет со дня провозглашения Донецкой Народной Республики

- 7 апреля в 09:30«Домик полярника» уже на пути в Норильск
- 6 апреля в 18:18Авиакомпания NordStar уведомляет об отмене ряда рейсов
- 6 апреля в 17:114 апреля в крае стартовал первый этап оперативно-профилактической операции «Дети России - 2022»
- 6 апреля в 16:00В мартовских квитанциях за отопление норильчане могут обнаружить неприятный сюрприз
- 6 апреля в 15:06Режим временного ограничения полётов в аэропорты юга и центральной части страны продлён
- 6 апреля в 14:13В Норильске вновь пройдёт форум социальных технологий «Город — это мы!»
- 6 апреля в 12:3030 предприятий готовы открыть на территории Красноярья импортозамещающие производства
- 6 апреля в 11:19Жителей Талнаха и Кайеркана приглашают насладиться красивой музыкой из знаменитых кинофильмов
- 6 апреля в 10:21Музыканты Красноярского филармонического русского оркестра им. Бардина выступят на сцене драматического театра
- 6 апреля в 09:33«Норникель» открыл центр подбора персонала в столице республики Башкортостан Уфе
- 5 апреля в 18:51Сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемого в изготовлении наркотиков
- 5 апреля в 18:08Детям Арктики – отдых на юге
- 5 апреля в 17:10Почти на 30% увеличивается фонд оплаты труда медперсонала учреждений здравоохранения в Норильске
- 5 апреля в 15:41Норильские полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Рецидив»
- 5 апреля в 15:15В Красноярском крае стартовал региональный этап конкурса «Учитель года»
- 5 апреля в 14:20По поручению губернатора в крае подготовят второй пакет мер поддержки экономики региона
- 5 апреля в 13:00На манеже Дворца спорта «Арктика» прошли соревнования по прыжкам на батуте, впервые приуроченные ко Дню космонавтики
- 5 апреля в 12:20Большинство опрошенных студентов Норильского медицинского техникума хотят работать в родном городе
- 5 апреля в 11:54В правительстве Красноярского края обсудили вопрос социально-экономического развития северных территорий региона
Другие видео
Экономика
4 апреля
Санкции не повлияют на поставки медоборудования в больницы Красноярского края
За незаконное хранение оружия норильчанин предстанет перед судом
Больше 80% наших соотечественников доверяет Путину
Что делать если аптека без оснований повышает цены на медикаменты?
Жители края массово участвуют во флешмобе #МыРаботаем
Сотни людей собрались в центре Красноярска
В Красноярском крае можно взять льготную ипотеку
Экономика
31 марта
Жители края могут не бояться подорожания хлеба
Глава города вручил семье норильчан медаль «За любовь и верность»
Стартовал конкурсный отбор в состав Молодёжной коллегии при главе города
В Норильске полицейские пресекли сбыт особо крупной партии синтетического наркотика
Жители края могут бесплатно получить новую профессию
Экономика
29 марта