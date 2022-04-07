МАУ ИЦ «Норильские новости»

Сегодня исполняется восемь лет со дня провозглашения Донецкой Народной Республики

Сегодня исполняется восемь лет со дня провозглашения Донецкой Народной Республики

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Сегодня исполняется восемь лет со дня провозглашения Донецкой Народной Республики

В этот день граждане ДНР объявили о суверенитете и начали свой путь к независимости. Поздравляем!

7 апреля в 10:56 760
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