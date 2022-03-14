МАУ ИЦ «Норильские новости»

Семьи края могут получить до 12 тысяч рублей на детей 

Семьи края могут получить до 12 тысяч рублей на детей 

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Семьи края могут получить до 12 тысяч рублей на детей 

Жители Красноярского края с невысокими доходами скоро начнут получать новые пособия на детей. Меру поддержки ввел президент Владимир Путин.

Как подать заявку? Когда начнут поступать выплаты? Ответы на эти вопросы — в видео от проекта Объясняем.рф.

Видео Ирина Яринская
14 марта в 15:44 2050
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