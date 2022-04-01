МАУ ИЦ «Норильские новости»

Сотни людей собрались в центре Красноярска

Сотни людей собрались в центре Красноярска

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Сотни людей собрались в центре Красноярска

В Доме офицеров состоялся концерт-митинг в поддержку наших воинов. Слова поддержки бойцам высказали офицеры, общественники и активисты.

1 апреля в 13:20 530
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