Сотрудники МЧС вызволили мальчика с отколовшейся льдины на озере Школьном

На выходных в местных пабликах появилось видео, на котором подросток стоял на льдине посреди озера. По сведениям очевидцев, прохожие предупреждали ребят о том, что лёд рыхлый, но те продолжали прыгать на нём. В итоге одного из друзей на отколовшейся льдине отнесло далеко от берега. На место происшествия немедленно вызвали МЧС.

Позже в сети появилось видео со счастливым завершением истории — спасатели при помощи верёвки вытянули мальчика на берег. Ребёнок не пострадал.