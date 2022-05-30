МАУ ИЦ «Норильские новости»

Сотрудники МЧС вызволили мальчика с отколовшейся льдины на озере Школьном

Сотрудники МЧС вызволили мальчика с отколовшейся льдины на озере Школьном

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Сотрудники МЧС вызволили мальчика с отколовшейся льдины на озере Школьном

На выходных в местных пабликах появилось видео, на котором подросток стоял на льдине посреди озера. По сведениям очевидцев, прохожие предупреждали ребят о том, что лёд рыхлый, но те продолжали прыгать на нём. В итоге одного из друзей на отколовшейся льдине отнесло далеко от берега. На место происшествия немедленно вызвали МЧС.

Позже в сети появилось видео со счастливым завершением истории — спасатели при помощи верёвки вытянули мальчика на берег. Ребёнок не пострадал.

30 мая в 13:43 610
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