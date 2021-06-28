Сотрудники полиции напоминают норильчанам о мерах имущественной безопасности

Сегодня полицейские продолжают активно информировать норильчан о случаях мошенничества. Истории потерпевших публикуются в СМИ, в общественных местах раздаются листовки, где описаны самые распространённые мошеннические схемы, проводятся профилактические беседы с сотрудниками учреждений, а также студентами и школьниками.

Однако, несмотря на свою осведомлённость, граждане часто попадаются на уловки обманщиков. Самый распространённый вид мошенничества на сегодняшний день – это звонки от «сотрудников» банков либо правоохранительных органов. Они сообщают, что со счёта жертвы совершена попытка несанкционированного перевода средств, после чего норильчане добровольно переводят неизвестным огромные суммы денег.

Пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю создала видеоролик по профилактике мошенничества. Ролик было решено сделать без избитых фраз и стандартных приёмов предупреждения. В съёмках был задействован действующий сотрудник полиции, участковый МУ МВД России «Красноярское» старший лейтенант полиции Дмитрий Анищенко.