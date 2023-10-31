МАУ ИЦ «Норильские новости»

Сотрудники полиции закрыли очередное подпольное казино, которое проработало меньше месяца

Сотрудники полиции закрыли очередное подпольное казино, которое проработало меньше месяца

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Сотрудники полиции закрыли очередное подпольное казино, которое проработало меньше месяца

Организатором казино стал приезжий 24-летний молодой человек.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции местного ОМВД прикрыли недавно открывшееся казино. Молодой человек оборудовал его и только-только начал проводить встречи любителей азартных игр.

Правоохранители нагрянули в самый разгар рабочего дня. Во время обыска они изъяли 12 компьютеров и 109 450 рублей.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».

Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

Видео с сайта норильск.24.мвд.рф
31 октября в 13:15 260
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