Сотрудники транспортной полиции задержали подозреваемого в незаконном хранении пороха и патронов

Как сообщают в ведомстве, подозреваемый был задержан во время оперативно-разыскных мероприятий. В ходе осмотра правоохранители обнаружили и изъяли пять ёмкостей с сыпучим веществом, 30 патронов для гладкоствольного оружия и 50 капсюлей. Экспертиза показала, что сыпучее вещество оказалось бездымным порохом общей массой более двух килограммов.

Подозреваемый пояснил, что выменял всё это на выловленную рыбу у незнакомца. Он знал, что за хранение патронов и пороха предусмотрена уголовная ответственность, однако это его не остановило.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Ему грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

Транспортная полиция напоминает, что граждане, добровольно обратившиеся в полицию и сдавшие находящиеся в незаконном обороте огнестрельное оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества, а также газовое и холодное оружие, освобождаются от уголовной ответственности по данной статье