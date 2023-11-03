Поздравление с Днём народного единства от Алексея Додатко

Законодательного собрания Красноярского края Алексей Додатко отметил важность праздника в память о предках, прогнавших захватчиков с родной земли.

Обращаясь к жителям Красноярского края, Алексей Додатко сказал о понимании в этот день того, что, несмотря на место жительства, национальности или религии, всех объединяет «наша «Родина».

«Жить в своих традициях, не по чужой указке, самим определять будущий путь, говорить на родном языке. Вот наш выбор», - сказал в поздравлении спикер краевого парламента.

Этот выбор, добавил Алексей Додатко, отстаивают не только наши защитники на передовой, но и все граждане Российской Федерации.