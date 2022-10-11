МАУ ИЦ «Норильские новости»

Старший механик одного из предприятий Дудинки украл 11 новых аккумуляторов

Старший механик одного из предприятий Дудинки украл 11 новых аккумуляторов

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Старший механик одного из предприятий Дудинки украл 11 новых аккумуляторов

В отношении 44-летнего злоумышленника возбуждено уголовное дело.

Как сообщают правоохранители, во время патрулирования инспекторы ДПС остановили автомобиль KIA для проверки документов. Во время осмотра транспорта были обнаружены аккумуляторы, которые были без какой-либо сопроводительной документации.

Как стало известно во время следствия, злоумышленнику была поставлена задача заменить старые аккумуляторы на новые. Однако вместо этого он забрал их себе, а по документам детали списать. Общая сумма ущерба составила более 120 тысяч рублей. В настоящее время подозреваемый отстранён от занимаемой должности.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В рамках данной статьи ему грозит лишение свободы сроком до шести лет.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

11 октября в 12:24 500
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