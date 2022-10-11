Старший механик одного из предприятий Дудинки украл 11 новых аккумуляторов

Как сообщают правоохранители, во время патрулирования инспекторы ДПС остановили автомобиль KIA для проверки документов. Во время осмотра транспорта были обнаружены аккумуляторы, которые были без какой-либо сопроводительной документации.

Как стало известно во время следствия, злоумышленнику была поставлена задача заменить старые аккумуляторы на новые. Однако вместо этого он забрал их себе, а по документам детали списать. Общая сумма ущерба составила более 120 тысяч рублей. В настоящее время подозреваемый отстранён от занимаемой должности.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В рамках данной статьи ему грозит лишение свободы сроком до шести лет.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.