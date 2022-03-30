Стартовал конкурсный отбор в состав Молодёжной коллегии при главе города

Градоначальник уверен, что именно молодёжь стала инициатором большинства изменений, которые предстоит осуществить в Норильске до 2035 года. Именно молодые люди, их креативный подход, свежий взгляд и современные идеи – это то, что необходимо городу для его активного развития.

«В Молодёжную коллегию войдут 25 норильчан в возрасте от 14 до 35 лет. В её составе будут сформированы пять профильных комиссий: по социальному развитию, образованию, культуре и спорту; гражданско-патриотическому воспитанию и развитию межнациональных отношений; благоустройству и дизайну городской среды; развитию молодёжного предпринимательства и туризма; городскому хозяйству, ЖКХ и экологии. Четыре этапа конкурсного отбора позволят определить самых достойных представителей, которые образуют Молодёжную коллегию. Подробная информация о конкурсе размещена на сайте администрации», - поделился глава города.

За деятельностью коллегии Дмитрий Карасев будет наблюдать лично. Он отметил, что в будущем коллегия вполне сможет послужить полноценным кадровым резервом для администрации города, а для кого-то – хорошим стартом в профессии.

Заявки принимаются до 17 мая по адресу ул. Советская, д. 9 (Молодежный центр), каб. 3.22 (по будням с 09.00 до 17.00). Дополнительная информация по телефонам: 43-70-23 (доб. 3012), 8-908-032-95-52, а также по электронной почте mk@norilsk-city.ru.