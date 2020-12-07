Стартовала подписная кампания на газету «Заполярная Правда»

Стоимость комплекта на 6 месяцев - 1156 рублей. С приложением «Важные бумаги» - 1434 рубля.

Подписку можно оформить в редакции газеты «Заполярная Правда» по адресу: ул Богдана Хмельницкого, 18, или на сайте gazetazp.ru в разделе «Подписка».

Узнать о подписной кампании можно по телефонам: 34-26-00, 34-35-96, 34-34-80.