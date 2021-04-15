Телеканал Норильск ТВ запускает акцию «Я помню - я горжусь!»

Если ваши дедушки и бабушки принимали участие в боевых действиях, Норильск ТВ ждёт вас! 26 апреля на телеканале стартует цикл сюжетов, в которых будут рассказываться истории о героических предках норильчан.

Принять участие в акции можно по предварительной записи. Для этого достаточно позвонить по телефону 34-34-32 в будние дни с 11.00 до 18.00. Также по этому номеру ответят на все интересующие вас вопросы.