У норильских бизнесменов есть возможность стать партнёрами программы лояльности Travel Bonus

Travel Bonus представляет собой мобильное приложение, в котором есть актуальные туристические маршруты по регионам России. Платформа имеет проработанную инфраструктуру и удобный функционал для адресной поддержки туристического бизнеса с помощью маркетинговых акций, таких как «третий обед бесплатный», «приветственный сертификат», «приведи друга» и так далее. Владельцы турбизнеса могут запускать на платформе собственную программу лояльности любого масштаба и содержания.

Сейчас программа запущена в Арктической зоне РФ. Стать партнёрами проекта приглашают всех предпринимателей Норильска и Таймыра, работающих в сфере туризма и сопутствующих услуг (турфирмы, экскурсионные бюро, гостиницы, рестораны, кафе, сувенирные магазины и т. д.). Это позволит бизнесменам презентовать себя на платформе Travel Bonus, а также стать участниками системы лояльности, суть которой в следующем: туристы получают у партнёров платформы скидки за бонусы в приложении (размер скидки может составлять одну, две или три тысячи рублей), при этом предоставленная партнёром скидка на 91% компенсируется площадкой Travel Bonus.

Инициаторами проведения акций могут выступать региональные, федеральные органы власти или крупный бизнес, заинтересованные в развитии туристического рынка в отдельном регионе, городе или сфере. Непосредственные участники акции – предприниматели в сфере туризма и сами туристы.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте. Приложение уже можно скачать в AppStore. Скоро будет доступна версия для Android.