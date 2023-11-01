В аэропорту Норильска задержали пассажира-дебошира

Полицейские, прибывшие на борт самолёта, установили, что во время полёта 34-летний северянин в состоянии алкогольного опьянения приставал к пассажирам и бортпроводникам, а на замечания кабинного экипажа и окружающих отвечал нецензурной бранью.

Сотрудники транспортной полиции задержали дебошира и доставили в дежурную часть. Медицинское освидетельствование установило у задержанного лёгкую степень алкогольного опьянения.

Правонарушитель привлечён к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Транспортная полиция напоминает, что при невыполнении установленных правил поведения в самолёте авиакомпания может отказать пассажиру в дальнейшей перевозке, а нарушитель будет обязан возместить возможный ущерб и убытки транспортной компании.

Видео: Таймырский ЛО МВД России