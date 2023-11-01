В аэропорту Норильска задержали пассажира-дебошира
В аэропорту Норильска задержали пассажира-дебошира
В Таймырском линейном отделе МВД России сообщают, в ведомство поступило сообщение, что на борту самолёта, прибывшего из Санкт-Петербурга, один из пассажиров нарушал общественный порядок.
Полицейские, прибывшие на борт самолёта, установили, что во время полёта 34-летний северянин в состоянии алкогольного опьянения приставал к пассажирам и бортпроводникам, а на замечания кабинного экипажа и окружающих отвечал нецензурной бранью.
Сотрудники транспортной полиции задержали дебошира и доставили в дежурную часть. Медицинское освидетельствование установило у задержанного лёгкую степень алкогольного опьянения.
Правонарушитель привлечён к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
Транспортная полиция напоминает, что при невыполнении установленных правил поведения в самолёте авиакомпания может отказать пассажиру в дальнейшей перевозке, а нарушитель будет обязан возместить возможный ущерб и убытки транспортной компании.
Видео: Таймырский ЛО МВД России