МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Дудинке разыскивают мужчину, который приставал к подросткам

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В Дудинке разыскивают мужчину, который приставал к подросткам

Полиция Таймыра начала проверку по факту видео, которое попало в социальные сети.

На кадрах видно, что мужчина в тёмной одежде и кепке следует по пятам за группой подростков. Своим странным поведением он привлёк к себе внимание проезжающих мимо горожан, которые и засняли его на камеру.

Также правоохранители сообщают, что в дежурную часть уже поступило несколько заявлений, что мужчина с похожей внешностью предлагал их несовершеннолетним детям конфеты.

Полиция Дудинки устанавливает личность мужчины, а также его мотивы.

«Все, кто пострадал от действий предполагаемого злоумышленника, могут обратиться в отдел полиции или по телефону дежурной части 8(39191) 5-20-10, а также по телефону 102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи», - обратились полицейские к жителям города.

Видео: Telegram-канал Подслушано в Дудинке

24 августа в 14:11 1330
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