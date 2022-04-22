В Дудинке задержали браконьера

Сотрудники Таймырского линейного отдела МВД во время рейда на Енисее задержали 23-летнего рыбака, который использовал запрещённые орудия лова. Также правоохранители установили, что у него нет разрешения на добычу водных биоресурсов.

В момент задержания у рыболова изъяли три сети длиной по 30 метров и 79 экземпляров рыбы белых пород. Причинённый природе ущерб составил 278 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча водных биологических ресурсов), по которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.