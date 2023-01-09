В Дудинке женщине вернули деньги, которые она обронила в магазине

Как сообщают правоохранители, к ним с заявлением обратилась жительница Дудинки, в котором рассказала, что у неё украли 10 тысяч рублей. Она предположила, что обронила их в магазине, когда доставала из кармана телефон.

Просмотрев камеры видеонаблюдения магазина, полицейские заметили мужчину, который что-то поднял из-под прилавка. Им оказался ранее судимый житель Республики Башкортостан, который приехал на Таймыр работать вахтовым методом. Он признался, что забрал деньги себе.

Денежные средства полицейские изъяли и вернули законной обладательнице.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.