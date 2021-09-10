В Дудинском морском порту прошли крупные тактические учения Северного флота
В Дудинском морском порту прошли крупные тактические учения Северного флота
Военные моряки и морские пехотинцы успешно отработали освобождение территории порта, захваченного диверсионно-разведывательной группой условного противника. Операцию проводили одновременно с суши, воздуха и воды.
Учения проходили в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил Российской Федерации под руководством командующего Северным флотом и стали завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной и боевой подготовки сил Северного флота в текущем году.
В манёврах были задействованы вертолёты Ка-27, быстроходные лодки, артиллерия большого противолодочного корабля «Североморск», а также двухзвенные вездеходы.
В ходе учений предусматривались отработка вопросов обеспечения безопасности морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности Российской Федерации в акватории Северного морского пути, решение задач управления арктической экспедиционной группировкой в ходе проведения совместных специальных операций по блокированию и уничтожению террористов.