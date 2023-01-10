В Хатанге полицейские изъяли более 280 литров контрафактного алкоголя

Продажей алкоголя занималась 27-летняя местная жительница, которая ранее уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение законодательства.

Во время обыска правоохранители нашли 56 пластиковых пятилитровых канистр, а также пустая тара. В общей сложности они изъяли более 280 литров алкоголя. Продукция направлена на экспертизу.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ст. 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции, совершённая неоднократно». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ или штрафа от 50 до 80 тысяч рублей.

Злоумышленнице избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.