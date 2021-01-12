В храме Святой Троицы возложили цветы в память о погибших при сходе лавины на горе Отдельной
В храме Святой Троицы возложили цветы в память о погибших при сходе лавины на горе Отдельной
На церемонии присутствовал исполняющий полномочия главы города Николай Тимофеев, а также родственники погибших, которые почтили их память, возложив цветы в Талнахском храме Святой Троицы.
Горожане бесконечным потоком шли в храм, чтобы почтить память погибших. Николай Тимофеев выразил родственникам погибшей семьи глубокие соболезнования: «К сожалению, год начался с огромного потрясения для всего города. Нам не найти подходящих слов, которые могли бы хоть как-то заглушить горечь этой утраты, утешить родственников погибших. Мы можем лишь скорбеть вместе с вами».
Также Николай Тимофеев поблагодарил людей, которые приезжали на помощь службам. За то, что общими усилиями в течение нескольких часов горожане помогали в поиске людей, которые оказались под снежным завалом.