В Красноярском крае можно взять льготную ипотеку

- 31 марта в 18:10В проекте «Арктический вызов» принимает участие доцент кафедры минералогии и геологии МГУ
- 31 марта в 17:22В Норильске пройдёт отбор абитуриентов для поступления во Всероссийский государственный институт кинематографии
- 31 марта в 16:22В Норильске объявлена весенняя призывная кампания
- 31 марта в 15:10В Норильске проходит конкурс рисунков и граффити «Добавь городу красок»
- 31 марта в 14:201 апреля откроется приём заявок на конкурс юных изобретателей IMAKE
- 31 марта в 12:00В Норильске стартует фестиваль научных открытий и изобретений Arctiс Wave
- 31 марта в 10:34В региональную программу «Содействие занятости населения» будут внесены изменения
- 31 марта в 09:30Изменились условия получения социальных контрактов.
- 30 марта в 17:26Сюрприз для футбольных болельщиков
- 30 марта в 16:381 апреля стартует запись учеников в первые классы
- 30 марта в 13:37Предприниматели региона получат финансовую поддержку из краевого бюджета
- 30 марта в 12:12Правительство Красноярского края утвердило первые антикризисные меры
- 30 марта в 11:47В Агентстве развития Норильска состоялся выездной семинар этнокультурного акселератора «ЭтноАрктика.РФ»
- 30 марта в 09:37С 18 апреля в Красноярском крае ограничат движение по трассам для большегрузов
- 29 марта в 18:18Работодателям рекомендовали сохранить все профилактические меры против коронавируса на рабочих местах
Другие видео
Экономика
31 марта
Общество
31 марта
Глава города вручил семье норильчан медаль «За любовь и верность»
Стартовал конкурсный отбор в состав Молодёжной коллегии при главе города
В Норильске полицейские пресекли сбыт особо крупной партии синтетического наркотика
Жители края могут бесплатно получить новую профессию
Бумага в Красноярском крае скоро станет дешевле
В Красноярском крае контролируют цены на товары
Молодых предпринимателей в Красноярском крае поддержат
Злоумышленники, совершившие несколько угонов, предстанут перед судом
Экономика
26 марта
Россия в ближайшее время перейдет на расчеты в рублях за поставки газа в недружественные страны
Общество
25 марта
Антимонопольщики проверили сеть магазинов из-за завышенной цены на сахар
Жителям края увеличат социальные пенсии
ФСБ задержала в Норильске сторонника ИГИЛ, который готовил теракт в СИЗО
Общество
23 марта