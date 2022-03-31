МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Красноярском крае можно взять льготную ипотеку

В Красноярском крае можно взять льготную ипотеку

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В Красноярском крае можно взять льготную ипотеку

С 1 апреля правительство увеличивает сумму займа, которую банки смогут выдавать по программе льготной ипотеке. О подробностях рассказал премьер Михаил Мишустин.

31 марта в 17:59 330
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