МАУ ИЦ «Норильские новости»

В Норильске мотоциклиста привлекли к административной ответственности

В Норильске мотоциклиста привлекли к административной ответственности

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В Норильске мотоциклиста привлекли к административной ответственности

На днях в социальных сетях появилось видео, где видно, что водитель мотоцикла игнорирует требование сотрудников ДПС об остановке. Полицейские разыскали нарушителя и задержали для дальнейшего разбирательства.

При проверке документов выяснилось, что у 33-летнего мужчины нет водительских прав. Кроме того, мотоцикл оказался незарегистрированным и не застрахованным.

За эти правонарушения в отношении норильчанина составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ, ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ, ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ.

Мотоцикл изъят и помещён на штрафстоянку.

20 июня в 17:30 520
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