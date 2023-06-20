В Норильске мотоциклиста привлекли к административной ответственности

На днях в социальных сетях появилось видео, где видно, что водитель мотоцикла игнорирует требование сотрудников ДПС об остановке. Полицейские разыскали нарушителя и задержали для дальнейшего разбирательства.

При проверке документов выяснилось, что у 33-летнего мужчины нет водительских прав. Кроме того, мотоцикл оказался незарегистрированным и не застрахованным.

За эти правонарушения в отношении норильчанина составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ, ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ, ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ.

Мотоцикл изъят и помещён на штрафстоянку.