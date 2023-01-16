В Норильске перед судом предстал наркоагроном

Напомним, что во время очередного рейда правоохранители установили, что мужчина выращивает у себя дома марихуану, из которой изготавливает наркотики. Сотрудники по контролю за оборотом наркотиков обнаружили и изъяли 15 горшков с коноплёй, а также оборудование для культивирования. Также они изъяли более 3,5 кг марихуаны.

Тогда в отношении северянина было возбуждено дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

По решению суда он приговорён к лишению свободы сроком на три года условно с испытательным сроком два года и шесть месяцев. Приговор вступил в законную силу.