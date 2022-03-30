В Норильске полицейские пресекли сбыт особо крупной партии синтетического наркотика

Сотрудники отдела наркоконтроля Норильского ОМВД сообщают, что в момент извлечения «закладки» на отрезке теплотрассы был задержан 48-летний мужчина. Правоохранители изъяли у него свёрток с порошкообразным веществом.

Экспертиза показала, что изъятое вещество — это синтетический наркотик. Злоумышленник приобрёл в интернете 509 г запрещённого вещества для дальнейшего сбыта в Норильске. От продажи наркотика мужчина мог заработать более 3,5 млн рублей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. На период предварительного следствия злоумышленник помещён под стражу.