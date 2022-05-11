В Норильске выясняются обстоятельства ДТП, которое произошло на ул. Октябрьской

По данным дорожных полицейских, 26-летний водитель автомобиля КамАЗ при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Volkswagen Polo, который двигался ему навстречу.

В результате столкновения пассажир легкового авто, который в отличие от водителей – участников ДТП не был пристёгнут ремнём безопасности, получил телесные повреждения. По факту происшествия возбуждено дело об административном правонарушении.