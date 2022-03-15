МАУ ИЦ «Норильские новости»

В регион продолжаются поставки зарубежных медикаментов

В регион продолжаются поставки зарубежных медикаментов

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В регион продолжаются поставки зарубежных медикаментов

Международные фармкомпании не отказываются от поставок препаратов в Россию. Более того, зарубежные коллеги уже обратились в Еврокомиссию с просьбой не распространять ограничения на лекарства.

Для обычных россиян это может значить лишь одно – не надо тратить все свои сбережения в аптеках!

15 марта в 17:03 1040
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