В выходные на автодороге Норильск — Алыкель загорелся автомобиль

В ГИБДД сообщают, что в субботу вечером 26-летний водитель автомобиля Toyota Allex, двигаясь в сторону Центрального района, не справился с управлением и врезался в опору линий электропередач, в результате чего машина загорелась.

Транспортное средство сгорело почти дотла, водитель доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести и ожогами.

Прибывшие на место аварии сотрудники полиции установили, что в момент столкновения молодой человек не был пристёгнут ремнями безопасности.