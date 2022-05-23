МАУ ИЦ «Норильские новости»

В выходные на автодороге Норильск — Алыкель загорелся автомобиль

В выходные на автодороге Норильск — Алыкель загорелся автомобиль

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В выходные на автодороге Норильск — Алыкель загорелся автомобиль

В ГИБДД сообщают, что в субботу вечером 26-летний водитель автомобиля Toyota Allex, двигаясь в сторону Центрального района, не справился с управлением и врезался в опору линий электропередач, в результате чего машина загорелась.

Транспортное средство сгорело почти дотла, водитель доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести и ожогами.

Прибывшие на место аварии сотрудники полиции установили, что в момент столкновения молодой человек не был пристёгнут ремнями безопасности.

23 мая в 11:16 620
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