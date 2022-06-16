Вчера на ул. Анисимова, 3, произошёл пожар

По данным прокуратуры, сообщение о пожаре поступило в 17.30. Очаг возгорания находился на балконе пятого этажа. В краевом ГУ МЧС сообщают, что площадь пожара составила 85 кв. м. Из огня было спасено 28 человек, среди них четверо детей. На месте происшествия работали семь единиц техники и 26 пожарных.

Чуть позднее полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в причастности к происшествию. Предварительно установлено, что к возгоранию привело неосторожное обращение с огнём во время распития подозреваемыми спиртных напитков. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Норильску инициировал проверку соблюдения требования пожарной безопасности. По её результатам, при наличии оснований, будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.