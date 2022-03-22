МАУ ИЦ «Норильские новости»

Владельцы кредиток из Красноярского края могут отсрочить платежи 

Владельцы кредиток из Красноярского края могут отсрочить платежи 

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Владельцы кредиток из Красноярского края могут отсрочить платежи 

Кредитные каникулы распространяются на кредитки с лимитом до 100 тыс. рублей. Таким образом, если ваши доходы упали, можно претендовать на отсрочку или уменьшение платежей.

22 марта в 14:34 670
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