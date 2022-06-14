МАУ ИЦ «Норильские новости»

Водители из Красноярского края присоединились к акции «Водители России»

Водители из Красноярского края присоединились к акции «Водители России»

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Водители из Красноярского края присоединились к акции «Водители России»

Автопробеги прошли в 17 регионах нашей страны. Организаторы говорят, что смысл акции в том, чтобы повысить престижность и уважение к труду водителей-профессионалов.

14 июня в 14:34 310
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