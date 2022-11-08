МАУ ИЦ «Норильские новости»

Врачи Красноярского края в эти минуты помогают жителям ЛНР

Врачи Красноярского края в эти минуты помогают жителям ЛНР

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Врачи Красноярского края в эти минуты помогают жителям ЛНР

Окулист, терапевт, кардиолог и другие узкие специалисты принимают пациентов в Свердловске и Свердловском районе.

Все это в рамках соглашения между правительством Красноярского края и администрацией Свердловска и Свердловского района ЛНР.

8 ноября в 10:30 340
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