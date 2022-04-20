- 20 апреля в 15:44Результаты ЕГЭ с этого года можно будет узнать и на портале «Госуслуги»
- 20 апреля в 14:55В Красноярском крае стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Регион добрых дел»
- 20 апреля в 14:00Норильские борцы завоевали полный комплект наград на первенстве региона
- 20 апреля в 13:06Жители Красноярского края к концу 2023 смогут получать услуги МФЦ в цифровом формате
- 20 апреля в 13:00Две норильские компании стали победителями Международного конкурса качества «ГЕММА-2021»
- 20 апреля в 12:08Краевой следственный комитет проводит проверку по факту гибели водителя большегруза
- 20 апреля в 11:15Команда норильчан готовится выступить на чемпионате края по пауэрлифтингу
- 20 апреля в 10:22Управление Роспотребнадзора даёт жителям края консультации по вопросам вакцинопрофилактики
- 20 апреля в 09:3318 медалей разного достоинства привезли норильские тхэквондисты с двух крупных соревнований
- 19 апреля в 18:22Сегодня для норильских школьников провели патриотический урок «Без срока давности»
- 19 апреля в 18:0013 норильчан окончили пятидневную «Школу предпринимателя»
- 19 апреля в 17:30Росгвардейцы сняли группу рыбаков с дрейфующей льдины
- 19 апреля в 17:15Корпоративный университет «Норильский никель» отметил 15-летие
- 19 апреля в 16:40«Норникель» продолжает развивать хвостохранилище «Лебяжье»
- 19 апреля в 16:15Работа по созданию мастер-плана туристско-рекреационного кластера «Арктический» завершена
- 19 апреля в 15:10Норильск готовится отметить 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне
- 19 апреля в 14:08На Таймыре началась подготовка к весеннему паводку
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