МАУ ИЦ «Норильские новости»

За мир!

За мир!

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За мир!

В России проходит автопробег в поддержку борьбы с нацизмом на Украине. Колонны стартовали из разных городов страны. В Красноярск участники пробега приедут 22 апреля. В центре города состоится митинг.

20 апреля в 16:10 590
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