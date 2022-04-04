За незаконное хранение оружия норильчанин предстанет перед судом

В ноябре прошлого года в ходе оперативно-разыскных мероприятий, которые провели сотрудники уголовного розыска Норильского ОМВД совместно с коллегами из ОУФСБ, был задержан норильчанин, подозреваемый в незаконном хранении огнестрельного оружия. Во время обыска в его квартире оперативники нашли и изъяли обрез ружья 16-го калибра, изготовленный из длинноствольного охотничьего ружья. Оружие мужчина переделал и хранил незаконно по месту жительства.

Кроме того, установлено, что подозреваемый приобрёл и незаконно продал знакомому, ранее судимому за незаконный оборот оружия и лишенному соответствующей лицензии, 250 патронов для огнестрельного оружия.

В отношении северянина было возбуждено уголовное дело по трём эпизодам преступной деятельности, предусмотренной ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение огнестрельного оружия», ч. 2 ст. 222 УК РФ «Незаконный сбыт боеприпасов к огнестрельному оружию» и ч. 1 ст. 223 УК РФ «Незаконная переделка огнестрельного оружия, его основных частей».

Доказательства, подтверждающие вину мужчины, следователями собраны в полном объёме и направлены в Норильский городской суд. Его решения обвиняемый дожидается под домашним арестом.