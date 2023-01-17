За незаконный оборот наркотиков норильчанин получил один год условно

Напомним, во время оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков задержали мужчину, подозреваемого в заготовке наркотикосодержащего растения. Во время обыска правоохранители нашли и изъяли вещество растительного происхождения, а также 11 свёртков из фольги с аналогичным содержимым.

Экспертиза показала, что это марихуана массой более 250 грамм. Задержанный пояснил, что хранил коноплю для личного потребления.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

По решению суда мужчина приговорён к одному году лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.